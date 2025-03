Olvenstedt. - Der Regionalliga-Klassenerhalt rückt für die Handballerinnen des BSV 93 Magdeburg von Woche zu Woche weiter in die Ferne. Am Sonntag bietet sich dem Aufsteiger die wohl letzte Chance, wenn der direkte Abstieg doch noch verhindert werden soll. Damit der Glaube an das Wunder weiterlebt, ist ein Erfolg beim direkten Konkurrenten TuS Leipzig-Mockau (17 Uhr) Pflicht.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.