Olvenstedt - Wer am Sonnabend etwas später zur zweiten Halbzeit die Halle am Einstein-Gymnasium betrat, musste sogleich eine positiven Schock verkraften. Die Damen des BSV 93 führten zur Pause gegen den Dessau-Roßlauer HV tatsächlich mit zehn Toren, was auch Lena-Marie Müller-Lechtenfeld gleichermaßen entzückte und erstaunte: „Damit hatte niemand gerechnet.“ Dabei legte sie wenigstens zwei Grundsteine für die klare Führung und letztlich auch für den vierten Saisonsieg in der Handball-Regionalliga. Zum einen war sie beim 35:28 (17:7)-Erfolg neben Lucy Liebe mit zehn Toren die beste Werferin. Zum anderen nahm sie Dessaus Mittelfrau Isabell Janze vor allem vor dem Seitenwechsel weitgehend aus dem Spiel. In der zweiten Halbzeit, sagte die 25-Jährige, „sind wir ein wenig eingeschlafen, aber das ist auch normal bei diesem deutlichen Ergebnis“.

