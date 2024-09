Die Handballerinnen des BSV 93 spielen nach der Landesmeisterschaft künftig in der Regionalliga. Der Weg zum Klassenerhalt wird sehr schwierig – und startet in Halle.

Hannah Wunnenberg geht in dieser Saison mit Aufsteiger BSV 93 Magdeburg in der Regionalliga auf Torejagd.

Magdeburg. - Souverän sicherten sich die Handballerinnen des BSV 93 Magdeburg in der vergangenen Saison den Titel in der Sachsen-Anhalt-Liga und den damit verbundenen Aufstieg. Am Sonnabend (16 Uhr) beginnt nun endlich das Abenteuer in der viertklassigen Regionalliga für die höchstspielende Frauen-Mannschaft der Landeshauptstadt. Zum Auftakt ist die Mannschaft von Trainer Frank Eckstein bei der Reserve von Zweitligist Union Halle-Neustadt gefordert.