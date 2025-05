Handball BSV 93 peilt zum Abschluss die 32-Punkte-Marke aus dem Vorjahr an

Vergangene Saison sammelten die Magdeburger 32 Zähler in der Oberliga. Mit einem Sieg am letzten Spieltag in Halle würden sie die Spielzeit erneut mit diesem Wert beenden. Die zweite Mannschaft verpasste hingegen im Nordcup die Krönung ihrer Spielzeit.