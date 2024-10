Magdeburg - Zum ersten Mal seit dem 22. September kehren die Damen des Post SV am heutigen Sonnabend auf die Platte zurück, um in der Bezirksoberliga um Punkte zu kämpfen. Und ihnen zur Seite steht dann wieder ein junger Mann, der auf einigen Handball-Bühnen in Magdeburg unterwegs ist, auf jener in der Halle am Lorenzweg aber erstmals in der sportlichen Verantwortung steht. „Das ist mein erster richtiger Trainerjob“, sagt Marcel Motzko, der den Posten von Sebastian Cassel übernommen hatte. Ein Trainingsspiel und eine Abschlusseinheit vor Beginn der Saison. „Die Mädels haben bis dahin die Einheiten in Eigenregie geleitet, aber sie wollten jemanden Externen haben, der seinen Blick auf das Spiel hat“, berichtet Motzko und ergänzt: „Ich persönlich bin auch kein Freund des spielenden Trainers.“ Jetzt ist er mit seinem Außenblick mittendrin im Post-Universum.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.