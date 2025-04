Halberstadt - Nach dem Schlusspfiff hatten die Spieler und Verantwortlichen der U 23 des 1. FC Magdeburg noch einen Weg zu gehen. Dieser führte sie in die Gästekurve des Halberstädter Friedensstadions. Dort hatten sich am Dienstagabend mehr Zuschauer eingefunden, als sich sonst für gewöhnlich bei Heimspielen der Blau-Weißen auf dem Nebenplatz an der Avnet Arena versammeln. Und der Weg hatte sich für sie gelohnt: Durch einen 3:0 (0:0)-Auswärtssieg im Nachholspiel beim VfB Germania hat die FCM-Reserve ihre Tabellenführung in der Oberliga Süd auf sieben Zähler ausgebaut – was wiederum in der Gästekurve mit einem „Fußballclub Magdeburg“-Schlachtruf zelebriert wurde.

