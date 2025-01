Sandersdorf. - Viel dramatischer hätte das Finale des Frauen-Hallenmasters am Sonntag in Sandersdorf nicht enden können. Aus der Distanz zog Johanna Giese mit dem Mut der Verzweiflung noch einmal ab, links unten schlug die Kugel ein, sofort jubelte Theresa Große mit ihrer Mitspielerin des 1. FC Magdeburg über den vermeintlichen Ausgleich. Doch aus der Freude wurde sofort Enttäuschung. Denn der Treffer in der Schlusssekunde zählte nicht. Weil die Sirene schon läutete, als der Ball noch unterwegs war, ging er nicht mehr in die Wertung ein – weswegen sich Landesligist FSG Irxleben/Niederndodeleben mit dem 1:0-Erfolg im Endspiel sensationell zum neuen Futsal-Landesmeister krönte.

