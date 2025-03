Tarek Chahed (am Ball) und seinen FCM-Kollegen ist der zweite Sieg im zweiten Ligaspiel 2025 gelungen.

Halle - Am Sonnabend erhielt das Spitzenspiel zwischen dem Vierten VfL Halle und dem Oberliga-Zweiten FCM II nochmal mehr Brisanz. Denn an dem Tag leistete sich Primus RSV Eintracht mit einem 2:3 in Halberstadt einen Ausrutscher. Somit stellte sich vor der Partie des 1. FC Magdeburg II eine Frage: Glückt es dem Club, den Rückstand zum Tabellenführer auf zwei Zähler zu verringern? Mit einem 2:1 (1:1) ist dies tatsächlich gelungen. „Es war extrem wichtig, dass wir gewonnen haben“, brachte es Trainer Pascal Ibold auf den Punkt.