Nach einer enttäuschenden Vorsaison startet der SV Fortuna mit hohen Ambitionen in die neue Verbandsliga-Spielzeit. Dabei müssen die Neustädter ihren besten Torschützen ersetzen.

Auf Arne Gerstner (r.) könnte es in der neuen Saison ankommen.

Magdeburg - Nicht nur die Bewertung der sportlichen Führungsebene war zu diesem Schluss gekommen. „Auch aus der Mannschaft kam das Feedback, dass es in der vergangenen Saison zu wenig war“, erklärt Trainer Dirk Hannemann. Mit seinen Fußballern des SV Fortuna hatte er die abgelaufene Verbandsliga-Spielzeit auf dem 13. Platz beendet. Vor dem Auswärtsspiel beim SC Bernburg an diesem Freitag (18.30 Uhr) zum Start der neuen Saison sind die Ziele am Schöppensteg deutlich ambitionierter.