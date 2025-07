Sein Speer ist in dieser Saison weiter als je zuvor geflogen. Trotzdem verpasst Moritz Morstein den Höhepunkt in der U 23. Nun setzt er sich ein neues Ziel.

Magdeburg - Abhaken. Darum geht es jetzt für Moritz Morstein. Diese „bittere Pille“, die er nach eigenen Worten bei den deutschen Meisterschaften der U 23 in Ulm geschluckt hat. Auf dem Weg zur Europameisterschaft in Bergen (Norwegen/17. bis 20. Juli) ist er an dieser letzten Hürde gescheitert, die er bereits zweimal in dieser Saison fast genommen hatte. Zwei Zentimeter fehlten ihm zum Ticket, mit dem er sein Comeback nach zwei Jahren „mit frustrierenden Ergebnissen“ formvollendet hätte und das er mit der EM-Nominierung durch den Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) am Dienstag auf offiziell verloren hat. Zwei lächerliche Zentimeter.