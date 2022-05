Defensivarbeit des SV Fortuna Magdeburg ist das Fundament des Erfolgs

Es war keine Glanzleistung, doch am Ende blieben die Punkte in der Neustadt: Mit 1:0 gewann der SV Fortuna nach witterungsbedingter Unterbrechung gegen Barleben.

Magdeburg - Im Duell der Fußball-Verbandsliga zwischen dem SV Fortuna und dem FSV Barleben (1:0) lief am Freitagabend die 40. Minute, als ein Wolkenbruch die Menschen am Schöppensteg plötzlich in Bewegung versetzte. Aus leichtem Niesel- wurde plötzlich strömender Starkregen, wenig später sogar Hagel. Der eiskalte Wind tat dabei sein Übriges. „Sowas habe ich auch noch nicht erlebt“, staunte auch Fortuna-Coach Dirk Hannemann.