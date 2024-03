Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Westerhüsen - Zehnte Minute, alle Chancen, noch zehn Sekunden – alles vorbei. Diese Niederlage konnten die Rolling Baskets nicht mehr verhindern. Die Spielmeinschaft Greifswald/Rostock hatte mit einem Zweier den Schlusspunkt gesetzt. Und die Magdeburger hatten ihr Dejà-vu erlebt. Wie im Hinspiel gewannen sie drei der vier Viertel, wie im Hinspiel liefen sie sich nach einem verschlafenen ersten Abschnitt einem Rückstand hinterher. „Wir haben richtig gut gespielt“, sagte Trainer Stephan Müller. „Und wären wir in die Overtime gekommen, hätten wir auch gewonnen, so platt waren die Greifswalder.“ Aber zu dieser ist es nicht gekommen, die Rolling Baskets mussten sich in heimischer Halle in Westerhüsen mit 38:40 (13:20) geschlagen geben. Und sie verloren auch ihr zweites Duell an diesem Doppelspieltag in der Oberliga – gegen die „Wuntertüte“ Jena Caputs 2 waren die Magdeburger beim 31:46 (14:27) letztlich chancenlos und belegen damit den vierten Tabellenplatz.