Die Stadtfelder sehen zum Start in die Verbandsliga-Saison, was sie können und was sie noch lernen müssen. Der FSV 1895 muss sich indes Lok Schönebeck deutlich geschlagen haben.

Magdeburg - Michael Jahns konnte sich die Partie in aller Ruhe von der Bank anschauen und die Mannschaft coachen. Seine Tore wurden nicht benötigt, für diese fühlte sich insbesondere sein Sohn zuständig. Henry Jahns hat sich entweder aus der Distanz oder – wie beim letzten Treffer in der 60. Minute – per Siebenmeter gleich 13-mal in die Schützenliste eingeschrieben und am Ende mit dem HSV Magdeburg den ersten Sieg eingefahren. Nach dem Abstieg aus dem Handball-Oberhaus des Landes sind die Stadtfelder in eigener Halle mit einem 31:29 (17:12) gegen den SV Irxleben in die Verbandsliga-Saison gestartet. Und neben dem Erfolg hat dem spielenden Trainer Michael Jahns auch die Kulisse gefallen: „Unsere Halle war wirklich gut besucht.“ Das macht noch mehr Freude auf die folgenden Derbys.