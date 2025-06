Magdeburg/vs - Er war natürlich nicht allein dafür verantwortlich, als der VfB Ottersleben seine gefühlt ewige Auswärtsschwäche ablegte. Bis zur 0:3-Niederlage im Mai bei Saxonia Tangermünde schoss sich die Elf vom Schwarzen Weg gleich sechsmal in Serie zum Sieg in der Fremde. Und Cedric Tittel würde an dieser Stelle immer sagen: „Das haben wir als Team geschafft.“ Aber Tittel hatte daran auch einen maßgeblichen Anteil, erzielte er doch beim 1:0-Erfolg in Baalberge im März in der 47. Minute den Siegtreffer. „Das war mein erstes Tor überhaupt im Herrenbereich“, erklärt der 19-Jährige. Zwei weitere ließ er noch folgen.

