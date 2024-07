Steht mit dem MSV Börde vor einem spannenden Jahr in der Landesliga: Eric Priezel (am Ball).

Stadtfeld - Die Saison beginnt für den MSV Börde direkt mit einem Prestige-Duell. Denn die Stadtfelder reisen in der ersten Runde des Landespokals am 2. August zu keinem Geringeren als dem VfB Ottersleben. Bis dahin gibt es für den Landesligisten noch einiges in der Vorbereitung zu tun. Und bei dem, was wichtig sein wird, hilft ein Blick auf die vorige Saison. „Wir haben es zum Ende der letzten Spielzeit gemerkt, dass es nicht nur mit ,Schnicki-Schnacki’ geht“, verdeutlicht Trainer Sascha Sommer, der ergänzt: „Wir müssen Leidenschaft bringen, und die Einstellung muss zu hundert Prozent da sein. Das haben wir gezeigt und genau daran wollen wir jetzt anknüpfen.“