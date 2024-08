Die Vorsaison endete enttäuschend für den SSV Besiegdas. Am Sonntag startet der Frauen-Landesmeister in die neue Serie.

Melissa Krakowski (l.) und die Besiegdas-Frauen unterlagen in der Relegation knapp gegen Hansa Rostock um Jette Schramm.

Magdeburg - Am 16. Juni wollten sich die Fußballerinnen des SSV Besiegdas in den Geschichtsbüchern des Nordostdeutschen Fußballverbandes verewigen. Im Rückspiel der Regionalliga-Relegation ging es gegen den FC Hansa Rostock um den Aufstieg. „Dieser Tag steckt allen noch ein wenig in den Knochen“, sagt Trainer René Unger mit Blick zurück. Denn nach dem 1:1-Unentschieden im Hinspiel verloren die Magdeburgerinnen das zweite Aufeinandertreffen mit 0:2. Der Traum von der Regionalliga war damit zumindest vorerst geplatzt. „Für viele Spielerinnen war das bisher eine einmalige Chance“, weiß Unger.