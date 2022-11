Der TTC Börde: Zwei Monate durchatmen

Magdeburg - In der zweiten Begegnung am vergangenen Sonnabend ist Jens Köhler wie gewohnt im Doppel mit Lucas Hörhold an die Platte getreten, um seiner Mannschaft gleich zu Beginn der Partie einen wichtigen Punkt zu sichern. Immerhin hieß der Gegner Post TSV Halle, das Tabellenschlusslicht der Tischtennis-Oberliga Mitte. Ein schlagbarer Kontrahent also. Oder vielmehr: ein Pflichtsieg für den TTC Börde.