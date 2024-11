Magdeburg - Alexander Daul konnte es auch einige Minuten nach dem Schlusspfiff noch immer nicht so wirklich fassen. „Es kam dann am Ende so, wie es bei uns aktuell fast schon kommen musste“, sagte der 47-jährige Coach des MSC Preussen. Denn quasi mit der letzten Aktion entriss der VfB Ottersleben den Sudenburgern am Sonntag im Stadtderby noch den Landesliga-Zähler, traf zum glücklichen 1:0 (0:0)-Heimerfolg.

