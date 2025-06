Sudenburg. - Es war ein Stadtderby. Es stand im Abstiegskampf der Landesliga Nord unheimlich viel auf dem Spiel. Und doch hielten sich die Emotionen am Sonnabend beim Duell zwischen dem MSC Preussen und dem MSV Börde erstaunlich in Grenzen. Zumindest die Hausherren aus Sudenburg hätten nach ihrem glatten 3:0 (2:0)-Erfolg allen Grund zum Jubeln gehabt, freuten sich aber eher zurückhaltend. Sie wussten wohl, dass sie sich mit den drei Punkten lediglich am Leben gehalten hatten. Erreicht haben sie aber nicht viel, außer ein Endspiel am letzten Spieltag mit der Möglichkeit auf den Relegationsplatz oder gar – wenn auch nur minimal – zum direkten Klassenerhalt.

