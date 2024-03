Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sudenburg. - Sven Hoffmeister muss langsam aufpassen, dass er in seiner Geldbörse nicht die gähnende Leere vorfindet. Sein Co-Trainer Oliver Seidler übrigens auch. Das Duo hat seinem Team nämlich versprochen, für jedes Zu-Null-Spiel insgesamt 20 Euro in die Mannschaftskasse zu werfen. Dort haben sich nach elf Punktspielen in der Stadtoberliga bereits 120 Euro gesammelt. Hoffmeister hat das mit einem kleinen weinenden, aber mit einem großen lachenden Auge zur Kenntnis genommen. „Man muss ja Reize setzen“, sagt er lächelnd. Und am Ende der Saison soll beim FC Zukunft/MSV 90 Preussen ja groß gefeiert werden. Der Meistertitel. Der Aufstieg in die Landesklasse. Aber Obacht. Hoffmeister betont: „Das Wort Aufstieg nehmen wir nicht in den Mund.“