Abwehrspray und Gaspistole: Warum der Kleine Waffenschein in Zerbst immer beliebter wird

Zerbst. - Der Kleine Waffenschein wird in Sachsen-Anhalt immer beliebter. Seit 2015 stieg die Anzahl der Inhaber von 5.000 auf etwa 18.000 im vergangenen Jahr. Ein Trend, der auch in Zerbst festzustellen ist. Was bringt die Menschen der Region dazu, sich zu bewaffnen?