Magdeburg - Am Mittwochabend zeigte sich Christoph Theuerkauf in einer ungewohnten Rolle. Als der SC Magdeburg zur Saisoneröffnung in der Getec-Arena den VfL Gummersbach zu Gast hatte, nahm der 39-Jährige am Mikrofon Platz, kommentierte den 33:30-Erfolg des deutschen Meisters im vereinseigenen Livestream. Kurz zuvor hatte Theuerkauf noch selbst auf der Platte gestanden. Im Vorspiel hatten sich die von ihm gecoachten SCM-Youngsters dem Drittliga-Spitzenteam Eintracht Hildesheim im Härtetest vor dem Saisonstart deutlich mit 26:37 (15:18) geschlagen geben müssen.

