Zwischen den Leistungen in der Trainingswoche und am Spieltag erkennt Trainer Christoph Theuerkauf aktuell einen großen Unterschied – weswegen das Drittliga-Team des SC Magdeburg wieder in den Tabellenkeller rutscht.

Magdeburg - So richtig erklären konnte sich Christoph Theuerkauf das Erlebte am Samstagabend nicht. „Ich bin nicht ratlos“, sagte der Trainer der SCM-Youngsters. Und doch fehlten ihm zunächst die Worte nach der 42:45 (20:24)-Heimschlappe seiner Truppe gegen die HSG Eider Harde. „Diese Liga und diese Mannschaft sind nicht vorhersehbar“, sagte der 40-Jährige und erklärte diese Aussage an einem simplen Beispiel: „Wir hatten in der Trainingswoche einen Abwehr-Schwerpunkt. Wir werfen 42 Tore und bekommen 45.“