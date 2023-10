Simon Frank von der Diesdorfer Eintracht ist mit mehreren Erfolgserlebnissen in die erste Oberliga-Saison seiner Mannschaft gestartet. Nun will er den Trend im Derby gegen den TTC Börde fortsetzen.

Simon Frank lässt auch am Sonnabend beim Derby gegen den TTC Börde Kampf und Emotionen walten. „Wir gehen mit einem gesunden Selbstvertrauen in die Partie“, sagt der 18-Jährige.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Simon Frank ist auf der Suche nach einem Minijob. Als Student der Rehabilitations-Psychologie an der Hochschule Magdeburg-Stendal – Außenstelle Stendal – möchte er sich einige Euro dazuverdienen. Im Tischtennis ist das nicht möglich, zumindest nicht bei Eintracht Diesdorf. Dort sind Leidenschaft für den Sport und Spaß am Spiel die besten Argumente, um erfolgreich zu sein. Und mit diesen Argumenten schlug sich Frank am Auftakt-Wochenende zur ersten Oberliga-Saison in der Diesdorfer Vereinsgeschichte erfolgreich durch seine Partien. Oder wie er sagt: „Ich bin stolz, den ersten Punkt für Eintracht in dieser Liga geholt zu haben.“