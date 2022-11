Ein neuer Vollstrecker für den FCM II

Mit 8:0 (6:0) ist die U 23 des 1. FC Magdeburg am Sonnabend über den SC Bernburg hinweggefegt. Dabei schnürte Neuzugang Firas Romdhane in seinem Debüt binnen 26 Minuten einen lupenreinen Hattrick.

Magdeburg - Die Begeisterung war Pascal Ibold anzusehen. „Was wir in der ersten Hälfte gespielt haben, war sensationell“, schwärmte der Trainer der U 23 des 1. FC Magdeburg mit einem dicken Grinsen im Gesicht. „Das war Fußball, der eigentlich nicht in diese Liga gehört.“ Der gefühlte Klassenunterschied zeigte sich dann auch im Ergebnis: Mit 8:0 (6:0) fegten die Blau-Weißen in der Verbandsliga über den SC Bernburg hinweg. „Das war so in der Art und Weise nicht zu erwarten“, so Ibold.