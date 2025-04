Magdeburg. - Das große Highlight wirft seine Schatten bereits voraus. Nach dem erwartet deutlichen 7:0-Erfolg bei der FSG Irxleben/Niederndodeleben (Landesliga Nord) am Ostermontag geht es für die Frauen des 1. FC Magdeburg um den ersten Titel in Blau-Weiß. Im Endspiel um den Polytan-Landespokal, den das Team als Magdeburger FFC in den vergangenen Jahren achtmal in Serie gewann, trifft der FCM im Jahnstadion Wolfen auf den Verbandsliga-Spitzenreiter und Aufstiegsanwärter Hallescher FC. Und das schon in der nächsten Woche, am 1. Mai.

