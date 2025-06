Zerbst. - Nach dem Hinspiel hatte Sascha Sommer noch Hoffnung. „Diese beiden Treffer können viel wert sein“, sagte der Trainer des MSV Börde. Immerhin hatten David Berlin (90.+3) und Benjamin Fritsch (90.+4) am Freitagabend in der Nachspielzeit für seine Mannschaft noch Ergebniskosmetik betrieben. Am Ende aber sollten ihre Tore keinen Wert mehr haben. Nach der 2:4-Niederlage im ersten Duell haben die Stadtfelder am Sonntag auch das Rückspiel der Landesliga-Relegation beim TSV Rot-Weiß Zerbst verloren - deutlich mit 0:4 (0:3).

