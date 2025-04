Stefan Korsch (am Ball) will mit dem FCM II den direkten Verfolger abschütteln

Magdeburg - Gelingt dem 1. BC Magdeburg die Rückkehr in die Dreiband-Bundesliga? Schüttelt der FCM II seinen ärgsten Verfolger in der Fußball-Oberliga Süd ab? Gelingt dem SV Fortuna in der Verbandsliga die Revanche gegen Dessau? Und bleibt die Wasserball-Union (WUM) in der Spitzengruppe der 2. Liga Ost? An diesem Wochenende können im Magdeburger Lokalsport einige Vorentscheidungen in den Ligen fallen.