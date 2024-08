FC Zukunft erarbeitet sich ersten Sieg in der Landesklasse

Magdeburg. - Nach dem ersten Auftritt in der Landesklasse, nach der 0:9-Pleite in Osterweddingen, musste Sven Hoffmeister keine großen Reden schwingen. „Die Jungs wussten selbst am besten, dass das ein gebrauchter Tag gewesen ist“, sagt der Trainer des aufgestiegenen FC Zukunft. Nur eine Ansage machte der 49-Jährige nach dem missratenen Auftakt vor zwei Wochen: „Das Bier bleibt heute zu!“ Die Message dahinter sei „offenbar angekommen“, scherzt Hoffmeister nun mit einem Grinsen. Immerhin zeigte seine Mannschaft beim 3:0-Heimerfolg gegen den BSV 79 die geforderte Reaktion.