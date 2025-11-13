Trainer Nico Koch erwartet mitTürkiyemspor Berlin einen starken Gegner, gegen den die Blau-Weißen ihre Serie fortsetzen wollen. Unklar ist, ob der Neuzugang aus Brasilien mitspielen kann.

Magdeburg - Regen kommt auf. Das macht das Spiel nicht leichter, aber den Kampf womöglich noch intensiver. Darauf müssen sich die Damen des 1. FC Magdeburg an diesem Sonnabend einstellen. Dann kommt Türkiyemspor in Heinrich-Germer-Stadion (14 Uhr). Dann erwartet FCM-Trainer Nico Koch „ein Spiel auf Augenhöhe“. Das mag man in Anbetracht der Tabellensituation in der Fußball-Regionalliga Nordost nicht zwangsläufig erwarten. Die Blau-Weißen sind ungeschlagener Dritter, die Berlinerinnen mit vier Siegen und fünf Niederlagen Siebter. Doch der Coach hat reichlich mahnende Beispiele anzubieten. Wie zum Beispiel die Partie gegen RB Leipzig II.