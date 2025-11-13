Mehr als zwei Monate können sich die Magdeburger auf das Topduell bei den Niners in Chemnitz vorbereiten. Dann wollen sie den Gegner überraschen.

Ronja Holze (am Ball) führt mit den Rolling Baskets die Tabelle in der Oberliga an.

Magdeburg - So schnell kann es gehen, sagt Stephan Müller. Vor ein paar Wochen hatte der Trainer des Rolling Baskets des USC noch vom Klassenerhalt als erstes Ziel gesprochen. Nun steht seine Mannschaft nach drei Siegen und einer Niederlage an der Spitze. „Plötzlich sind wir ein Aufstiegsaspirant“, erklärt der Coach, wenngleich er um den Tabellenschiefstand in der Rollstuhlbasketball-Oberliga weiß. Die Magdeburger sind der starken Konkurrenz bereits vier Partien in dieser Saison voraus. Aber gegen jene Konkurrenz haben sie auch die Chance, weiter zu punkten. Wie zuletzt im Heimturnier.