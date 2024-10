FCM II ist zurück an der Spitze

Magdeburg. - Nach einem rustikalen Einsteigen gegen den eingewechselten Hector Hink hatte Tarek Chahed am Sonnabend die Entscheidung auf dem Fuß. Beim Elfmeter zielte der Defensivspieler aus der U 23 des 1. FC Magdeburg nach links unten. Für diese Ecke entschied sich allerdings auch Fritz Pflug, der Keeper des gastierenden VfB Krieschow, und parierte den Ball (69.). Spätestens nachdem der ebenfalls eingewechselte Tünay Bektas fünf Verteidiger stehen gelassen hatte, hätte sich Pascal Ibold am Sonnabend die Entscheidung gewünscht (90.+1). Am Ende aber durften sich er und sein gleichberechtigter Trainerkollege Petrik Sander über einen 2:1 (2:1)-Heimerfolg ihres Teams freuen.