Magdeburg. - Zumindest im Hinterkopf könnten die Spieler und Verantwortlichen von der U 23 des 1. FC Magdeburg gestern auf eine Überraschung des Ludwigsfelder FC gehofft haben. Hätte das Schlusslicht der NOFV-Oberliga Süd nämlich mindestens einen Punkt beim Tabellenführer VfL Halle 96 geholt, so hätten die Blau-Weißen mit einem Heimsieg über den FC Einheit Wernigerode pünktlich vor der Winterpause den Goldrang erobern können. Die FCM-Reserve erfüllte ihre „Pflicht“, siegte am Sonntag vor 141 Zuschauern auf dem Nebenplatz an der Avnet Arena souverän mit 3:0 (2:0). Doch die Ludwigsfelder taten ihr den Gefallen nicht: Nach einem 1:0-Heimerfolg geht der VfL Halle 96 als Erstplatzierter in das neue Jahr.

