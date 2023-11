Nach zuletzt drei Gegentoren in zwei Oberliga-Partien will Leon Heynke vom FCM II gegen Ex-Verein Halberstadt den Kasten sauber halten. Und natürlich das Topspiel gewinnen.

Erzielte schon zwei Tore in der Oberliga Süd für den FCM II: Innenverteidiger Leon Heynke.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Die Fußball-Welt ist traditionell recht klein. Das heißt: Man sieht sich mindestens zweimal im Leben. Und nicht selten noch häufiger. Dies trifft auch auf Leon Heynke zu. Der Akteur vom 1. FC Magdeburg II trifft am Sonnabend ab 14.30 Uhr mit seiner Mannschaft in der Fußball-Oberliga Süd auf seinen ehemaligen Verein – nämlich auf Germania Halberstadt. 57 Kilometer trennen die beiden Städte geografisch, lediglich drei Punkte in der Tabelle. Es ist somit das Topspiel des Wochenendes – der Tabellenzweite erwartet den Drittplatzierten.