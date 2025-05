Magdeburg. - Für die U 23 des 1. FC Magdeburg war es am Sonntag ein etwas anderes Heimspiel. Nach dem bereits gesicherten Aufstieg ging sie in die Partie gegen den FC Grimma gänzlich ohne Druck – und gewann dennoch spielend leicht mit 6:1 (2:1). Ehe der Schiedsrichter anpfiff, wurden Mannschaft und Trainer erst einmal für ihre Meisterschaft in der Oberliga Süd geehrt. Auch die Bühne war mit rund 250 Zuschauern mal eine etwas größere als sonst, wenn es im Schatten der Avnet Arena um Punkte geht.

