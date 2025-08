Nach der starken Resonanz beim Turnier des Fanclubs „Sektion Angern“ geht die Reise am Freitag in den Süden.

Magdeburg/vs - Jürgen Brennecke hat vergangene Woche seinen 77. Geburtstag gefeiert. Und man möchte meinen, den Teamchef der FCM-Traditionself kann überhaupt nichts mehr überraschen. Aber als er die Spendensumme, die beim Benefizturnier des Fanclubs „Sektion Angern“ im Juli gesammelt wurde, vernahm, war selbst Brennecke völlig perplex. „Das ist wirklich fantastisch, was sie in Angern auf die Beine gestellt haben, dafür möchte ich mich bedanken“, erklärte er in Anbetracht der gesammelten 16.845 Euro, die beim jüngsten Zweitliga-Auftakt des FCM gegen Eintracht Braunschweig in der Avnet Arena per Schecks und in gleichen Teilen an die Vereine RheumaKinder, Blaue Nase hilft sowie an den Magdeburger Förderkreis krebskranker Kinder und die Mitteldeutsche Kinderkrebsforschung übergeben wurden.

Am Freitag in Reinsdorf, am 14. August in Gerwisch

Schon an diesem Wochenende geht für die FCM-Legenden die Benefiz-Reise weiter. An diesem Freitag sind die Blau-Weißen in Reinsdorf bei Wittenberg zu Gast. „Dort sind wir das erste Mal. Wir spielen für das Nabu-Zentrum ,Stadtwald‘ und den Waldkindergarten“, berichtet Brennecke. Anpfiff ist um 18.30 Uhr. Sechs Tage später, am 14. August, sind die Magdeburger in Gerwisch im Einsatz (18 Uhr) – dann erneut für den Förderkreis krebskranker Kinder. Zum Aufgebot des FCM an beiden Tagen werden Keeper Holger Bahra, Heiko Bengs, Dirk Hannemann oder auch Rolf Döbbelin zählen.