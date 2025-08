Noah Hensen und Monty Kleinsteuber gewinnen mit der deutschen U 19 das erste Spiel gegen Uruguay bei der WM in Ägypten. Mit einem Sieg am Freitag gegen die Färöer kann bereits der Einzug in die Hauptrunde perfekt gemacht werden.

Kairo/Magdeburg. - Die deutschen Handballer sind erfolgreich in die U-19-Weltmeisterschaft in Ägypten gestartet. Zum Auftakt gewannen die Talente des Deutschen Handballbundes (DHB) mit 39:22 (19:12) gegen Außenseiter Uruguay. Noah Hensen und Monty Kleinsteuber aus dem Nachwuchs des SC Magdeburg konnten sich mit vier beziehungsweise drei Toren in die Statistik eintragen.

Vor 350 Zuschauern in Kairo konnten die Südamerikaner lediglich in den ersten acht Minuten mit dem Team von Trainer Erik Wudtke mithalten. Anschließend setzte sich Deutschland kontinuierlich ab. William Reichardt (Füchse Berlin) stellte kurz nach dem Seitenwechsel erstmals auf eine Zehn-Tore-Differenz – 24:14 (36.). Bis zum Abpfiff wurde der Vorsprung weiter ausgebaut. „Wir sind froh, dass wir unsere beiden Ziele für das Spiel erreicht haben: Wir sind alle gesund durchgekommen und sind mit einem Sieg gestartet", wird Wudtke auf der Verbandsseite zitiert.

Am Freitag (11.45 Uhr) trifft das Team in Kairo auf die Färöer, die zum Auftakt 25:38 (12:19) gegen Slowenien spielten. „Wir haben uns schon beim Lehrgang in Hannover mit den Färöern und Slowenien beschäftigt. Den Donnerstag werden wir nutzen, um weitere Dinge vorzubereiten. Ich bin mir sicher, dass wir am Freitag eine Abwehr hinstellen, die die Lücken besser schließt als heute“, erklärte Wudtke. Am Sonnabend (14 Uhr) geht es zum Abschluss der Vorrunde gegen Slowenien. Die beiden Gruppenersten qualifizieren sich für die Hauptrunde. Der Dritte und Vierte spielt im Presidents Cup weiter.