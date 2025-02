Magdeburg. - In Westerhausen wird man nun von jedem weiteren Sonntagstreffer an einem Sonntag träumen, denn mit solchen ist der Fußball-Verbandsligist am jüngsten Sonntag in die Rückrunde der Saison gestartet. „Da kann man nichts machen“, erklärte Dirk Hannemann, der Trainer des SV Fortuna, der Leidtragender der außergewöhnlichen Treffer wurde. Beim 3:3-Remis und nach einer 3:0-Führung der Fortunen teilten sich beide Teams die Punkte. „Die Enttäuschung war natürlich bei allen da, das Ergebnis hat uns wehgetan“, sagte Coach Hannemann zum einen. Und stellte zum anderen fest: „Aber letztlich haben wir einen Punkt mehr geholt als in der Hinrunde, denn da hatten wir gegen den SV Westerhausen verloren.“

