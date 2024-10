Vor dem Spiel gegen Staßfurt lässt Fortunen-Trainer Dirk Hannemann weiter an der Chancenverwertung arbeiten. Der Mangel an dieser verhinderte zuletzt einen Magdeburger Sieg in Unterzahl.

Neustadt. - Drilon Halilaj hat sich entschuldigt. Für diese eine Bemerkung, keinesfalls eine beleidigende, die reichte, um ihn des Feldes zu verweisen. So geschehen zuletzt beim 1. FC Lok Stendal, als Halilajs Fortunen eine halbe Stunde ohne den Gelb-Rot-Sünder kämpfen mussten. „Das war irre, wie die Mannschaft gefightet hat“, berichtete Dirk Hannemann über die Zeit in Unterzahl, in der ihr sogar der Ausgleich gelang zum 2:2-Endstand. Aber solch eine Leistung, sagte der Coach der Neustädter, ist keine Gewähr für ein Erfolgserlebnis am Sonnabend. Dann kommt der SV 09 Staßfurt an den Schöppensteg, der Aufsteiger und der Tabellenvorletzte. Anpfiff ist um 15 Uhr.