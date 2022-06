Fortuna Magdeburg und MSC Preussen gehen unterschiedlich mit der Corona-Pause um

Magdeburg - Dirk Hannemann klingt in diesen Tagen verschnupft, was in erster Linie an seiner tropfenden Nase liegt. Was allerdings mit Rückblick auf Freitag, 19. November, noch einmal verstärkt wird. An jenem Tag nämlich hatte der Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) coronabedingt die Aussetzung der kommenden beiden Spieltage im Land erklärt. Und bei allem Verständnis für die Verantwortung, die auch Vereine, Trainer und Spieler in dieser Zeit übernehmen sollten, war doch der Zeitpunkt der FSA-Nachricht ein recht ungünstiger. „