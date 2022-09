Franziska Unzeitig will beim Magdeburger FFC noch einmal angreifen

Magdeburg - Eigentlich hätte Franziska Unzeitig am Sonntag ganz unaufgeregt in das DFB-Pokalspiel gegen den MSV Duisburg gehen können. Immerhin war die Fußballerin vom Magdeburger FFC ihren Mitspielerinnen in einem Punkt weit voraus: Im Gegenteil zu vielen anderen in der Mannschaft war es für Unzeitig nicht das erste Duell mit einem Bundesligisten. Die 33-Jährige, die im Sommer von Eintracht Braunschweig zum MFFC wechselte, war einst selbst in der höchsten deutschen Spielklasse aktiv.