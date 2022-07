Fünf Ruderer vom SC Magdeburg starten bei U-19-Weltmeisterschaft

Bei der deutschen U-19-Meisterschaft freuten sich Stella Kreft (2. v. l.) und Janina Kröber (3. v. l.) noch zusammen über den Sieg im Vierer mit Steuermann. Bei der U-19-WM in Varese wird nur Kreft in diesem Boot sitzen. Kröber rudert im Achter um den Titel.

Magdeburg - Während die U-23-Weltmeisterschaft bereits am Montag in Varese (Italien) startet, müssen sich die U-19-Athleten noch zwei Tage gedulden. Erst ab Mittwoch ermitteln sie an selber Stelle ihre Titelträger. Auch fünf U-19-Ruderer des SC Magdeburg gehen bis Sonntag in Varese an den Start.