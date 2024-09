Christoph Theuerkauf machte seiner Mannschaft nach der Niederlage in Brauschweig keinen Vorwurf.

Braunschweig/Magdeburg. - Nach 30 gespielten Minuten war selbst Christoph Theuerkauf am Samstagabend ein wenig überrascht. Mit 15:14 lagen seine SCM-Youngsters zu Gast beim MTV Braunschweig, einem der Titelfavoriten der 3. Liga Nord-Ost, in Front. Dabei fehlte nahezu der halbe Kader der Magdeburger aufgrund von Erkrankungen und Verletzungen. Am Ende aber konnten die Youngsters nicht für die Überraschung sorgen. „Es war letztendlich eine deutlich zu hohe Niederlage nach der Halbzeitführung“, sagte Theuerkauf zum Endstand von 28:35 aus SCM-Sicht.