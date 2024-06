Magdeburg - Vor zwei Monaten ist Anna Maria Börstler beinahe in Tränen ausgebrochen, so sehr hatte sie sich über ihren ersten deutschen Meistertitel gefreut, den sie in Berlin über 50 Meter Rücken erschwommen hatte. „So langsam erfüllt sich der Traum“, hat die 18-Jährige vom SC Magdeburg sodann festgestellt. Der Traum, „dass mein Name in der Schwimmszene bekannt ist. Der Traum, „in der Spitze anzukommen“, beschreibt es Börstler. „Ich bin nicht mehr nur der Jäger. Und ich freue mich noch auf ganz viele Wettkämpfe, in denen ich mich battlen kann“, sagt sie. „Denn das liebe ich.“

