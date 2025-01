Mit dem Auswärtsspiel beim SC DhfK Leipzig II starten die SCM-Youngsters heute Abend in die zweite Saisonhälfte. In dieser möchte der Trainer einen Reifeprozess sehen.

Magdeburg - Für Trainer Christoph Theuerkauf und seine Youngsters des SC Magdeburg beginnt das neue Jahr mit einer ungewöhnlichen Taktung. „Wir starten jetzt mit einer Profi-Woche“, sagt der 40-jährige Coach mit Blick auf die Spielterminierung, die an die des Bundesliga-Teams um Bennet Wiegert erinnert. Am Mittwochabend sind die Youngsters in der 3. Liga Nord-Ost um 19.15 Uhr zum „kleinen Ostderby“ beim SC DhfK Leipzig II zu Gast. Schon am Sonntag empfangen sie dann den Tabellenführer MTV Braunschweig in der Wolfgang-Lakenmacher-Halle (16.30 Uhr).