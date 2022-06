Fußball: SV Arminia II auf dem Weg zur Stadtmeisterschaft

Stürmt, trifft und verteidigt: Arian Bunke (2. von rechts/gegen Fabian Ellermann) hat bereits elf Treffer in dieser Saison erzielt. Zuletzt war Teamgefährte Philipp Spengler (rechts) dreimal erfolgreich.

Magdeburg - Wir müssen an dieser Stelle Matthias Felischak für die künstlerische Darbietung seines Jubels die Haltungsnote „10“ geben. Es gab wirklich keinen anderen, der nach dem jüngsten Heimerfolg des SV Arminia II derart leichtfüßig schön über den heimischen Jahnplatz tänzelte wie der 32-jährige Abwehrchef. Felischak hatte ja allen Grund dazu: Mit dem 3:1 (2:0) gegen den SV Seilerwiesen gelang den Arminen mit einer äußerst geschlossenen Leistung nicht nur der achte Saisonerfolg, sie bauten die Tabellenführung in der Stadtoberliga auf vier Punkte aus. Vor allem sind sie ihrem Ziel wieder einen Schritt näher gekommen. Und das lautet: Stadtmeisterschaft. Oder wie Thorben Schütz aus dem Trainergespann mit Mathias Kühne erklärte: „Die Jungs versuchen allein aus Spaß am Fußball eine Geschichte zu schreiben.“