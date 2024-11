Magdeburg - Aylin Zengin war bislang in der Statistik der besten Werferinnen der 2. Regionalliga Ost nicht sonderlich in Erscheinung getreten. Bis sie zuletzt in der Uni-Halle am Magdeburger Schroteplatz zur Höchstform auflief. „Sie hat uns fünf Dreier eingeschenkt“, berichtet Antje Skorsetz, die spielende Trainerin der USC-Basketballerinnen. „Wir hatten uns auf zwei andere Spielerinnen eingestellt, aber dann tauchte sie auf.“

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.