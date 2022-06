Handball: HSV-B-Juniorinnen gelingt gegen Rödertal zweiter Sieg

Große Erleichterung bei den B-Juniorinnen des HSV Magdeburg. Beim 25:18 (14:11) gegen den HC Rödertal haben sie den zweiten Saisonsieg in der Handball-Regionalliga Nordost gefeiert. Dieser überwog auch die knappe Niederlage gegen den SV Union Halle-Neustadt.

Glänzte am Wochenende mit 15 Toren: Sophie Ribbert (im Wurf). Mit dem HSV feierte sie gegen Rödertal den zweiten Saisonsieg – einen Tag nach der knappen Niederlage gegen Halle.

Magdeburg - Die Erleichterung wird groß gewesen sein, als die Schlusssirene im Spiel gegen den HC Rödertal ertönte. Denn die B-Mädchen des HSV Magdeburg hatten am vergangenen Sonntag nicht nur ihren zweiten Saisonsieg in der Regionalliga Nordost gefeiert, sie hatten nicht nur einen sehr deutlichen Erfolg errungen mit 25:18 (14:11), sie hatten auch gezeigt, dass die den Rückschlag vom Vortag gut weggesteckt hatten. Denn am Vortag mussten sich die Handballerinnen von Harry Jahns äußerst unglücklich gegen dem SV Union Halle-Neustadt geschlagen geben – mit 25:26 (11:15).