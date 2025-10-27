Handball - Oberliga BSV 93 spielt fehlerhaft, wird aber nicht bestraft
In der Handball-Oberliga bleibt der BSV 93 Magdeburg das Maß aller Dinge. Daran änderte auch ein etwas fehlerhafteres Heimspiel gegen den HV Wernigerode nichts.
27.10.2025, 16:03
Magdeburg - Die Sorgen eines Fabian Walter hätten viele Trainer gerne. Mit sieben Siegen aus sieben Spielen hat sein BSV 93 in der Handball-Oberliga den sprichwörtlichen Traumstart hingelegt. Auch das jüngste 39:25 (22:13) am vergangenen Sonntag gegen den HV Wernigerode war wieder souverän und jederzeit ungefährdet.