In der Handball-Oberliga bleibt der BSV 93 Magdeburg das Maß aller Dinge. Daran änderte auch ein etwas fehlerhafteres Heimspiel gegen den HV Wernigerode nichts.

BSV 93 spielt fehlerhaft, wird aber nicht bestraft

Luca Elsner steuerte drei Treffer für den BSV 93 Magdeburg gegen den HV Wernigerode bei.

Magdeburg - Die Sorgen eines Fabian Walter hätten viele Trainer gerne. Mit sieben Siegen aus sieben Spielen hat sein BSV 93 in der Handball-Oberliga den sprichwörtlichen Traumstart hingelegt. Auch das jüngste 39:25 (22:13) am vergangenen Sonntag gegen den HV Wernigerode war wieder souverän und jederzeit ungefährdet.