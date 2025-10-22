Der BSV 93 hat auch im Landespokal seine aktuelle Dominanz unterstrichen. Das folgende Duell gegen den HV Wernigerode ist zugleich die Generalprobe für ein Spitzenspiel in der Oberliga.

Till Wagner (im Wurf) war in Wernigerode mit zehn Toren der beste Werfer.

Magdeburg - Diese Dominanz birgt durchaus die Gefahr, den Gegner im folgenden Spiel zu unterschätzen. Mit einem überlegenen Sieg ist der BSV 93 zuletzt beim Oberliga-Rivalen im Harz in das Viertelfinale des Landespokals eingezogen. Am kommenden Sonntag treffen beide Mannschaften erneut aufeinander, dann geht es um Punkte. Und dann spielen sie in der Halle an der Zielitzer Straße (17 Uhr). Fabian Walter, der BSV-Coach, hebt im Vorfeld dieser Partie schon mal den mahnenden Zeigefinger und sagt: „Wir sollten nicht erwarten, dass es ein Selbstläufer wird.“